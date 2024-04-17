"Череда неудач — пошли разговоры о будущем. Так в любом клубе происходит. Обидно, что "Динамо" потеряло шансы бороться за чемпионство, а если еще из Кубка вылетят… А дальше у них крепкий календарь, так что будущее тренера будет зависеть от итогов чемпионата. Мне нравится, как работает Личка. В команде позитивная обстановка, но нет положительной стабильности в результатах", - цитирует Сенникова "Матч ТВ".
После 23-х сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Сегодня, 17-го апреля, в 17:00 по московскому времени, состоится матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором команда Марцела Лички сыграет с "Оренбургом". В зимнее трансферное окно команда не совершила ни одного приобретения, однако клуб покинул Даниил Лесовой, который присоединился к "Маккаби Хайфа". В следующем туре чемпионата России "бело-голубые" сыграют на выезде с "Пари НН".
Сенников: мне нравится, как работает Личка. В команде позитивная обстановка, но нет стабильности в результатах
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о московском "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"