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Сенников: мне нравится, как работает Личка. В команде позитивная обстановка, но нет стабильности в результатах

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Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о московском "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
"Череда неудач — пошли разговоры о будущем. Так в любом клубе происходит. Обидно, что "Динамо" потеряло шансы бороться за чемпионство, а если еще из Кубка вылетят… А дальше у них крепкий календарь, так что будущее тренера будет зависеть от итогов чемпионата. Мне нравится, как работает Личка. В команде позитивная обстановка, но нет положительной стабильности в результатах", - цитирует Сенникова "Матч ТВ".

После 23-х сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Сегодня, 17-го апреля, в 17:00 по московскому времени, состоится матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором команда Марцела Лички сыграет с "Оренбургом". В зимнее трансферное окно команда не совершила ни одного приобретения, однако клуб покинул Даниил Лесовой, который присоединился к "Маккаби Хайфа". В следующем туре чемпионата России "бело-голубые" сыграют на выезде с "Пари НН".

Дмитрий Сенников Динамо Марцел Личка
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