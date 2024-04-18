"Краснодар" борется с "Зенитом" за первое место. Конечно, есть те, кто поджимают. Это "Зенит", который одержал победу в чемпионате пять раз подряд. У каждого клуба будет к ним особое отношение. Надеюсь, у "Краснодара" все получится. Для Сергея Николаевича Галицкого это важно", - поделился Литвинов.
За семь туров до конца чемпионата "Зенит" возглавляет турнирную таблицу. В активе подопечных Сергея Семака 47 очков в 23-х матчах. Занимающий 2-ю строчку "Краснодар" имеет в своем активе 43 очка и отстает от "Зенита" на 4. Очный матч между двумя лидерами РПЛ состоялся в рамках 24-го тура в Краснодаре. Гости одержали волевую победу благодаря голам Матео Кассьерры и Артура.
"Сочи" в 23-м туре переиграл в родных стенах московский "Спартак" (1:0). "Горожане" имеют в своем активе 18 очков и по-прежнему занимают последнее место в турнирной таблице. Отставание "Сочи" от зоны стыков, однако, сократилось до 2-х очков.
Источник: "СЭ"
Защитник "Сочи" Литвинов: у каждого клуба будет к "Зениту" особое отношение. Надеюсь, у "Краснодара" все получится
Защитник "Сочи" Вячеслав Литвинов высказался о чемпионской гонке между "Зенитом" и "Краснодаром" в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"