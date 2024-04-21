- Конечно, я хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, который я очень люблю. Болельщики ЦСКА меня уважают, ценят и любят. Так же, как и я их. Но сейчас вопрос продления контракта решается между моим агентом и клубом.
29-летний Виллиан Роша, играющий на позиции центрального защитника, защищает цвета московского ЦСКА с осени 2022 года. Всего за "армейцев" бразильский футболист провел 61 матч, забил шесть мячей и сделал четыре голевых ассиста на партнеров. Контракт игрока с российским клубом истекает летом 2025 года.
Источник: "РБ Спорт"
Роша: конечно, я хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, который я очень люблю
Защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что хочет и дальше выступать за московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА