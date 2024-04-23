- Какие ожидания перед матчами с ЦСКА и "Локомотивом"? Ожидаем два матча - две победы, - передаёт слова Игнатова "Чемпионат".
25 апреля московский "Спартак" встретится в выездном дерби с ЦСКА в рамках перенесённого 21 тура Российской премьер-лиги, игра начнётся в 20:30 по столичному времени. 28 апреля красно-белые в матче 26 тура РПЛ сыграют на своём поле с московским "Локомотивом", стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск.
Игнатов - о предстоящих дерби "Спартака" с ЦСКА и "Локомотивом": два матча - две победы
Атакующий полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов поделился ожиданиями от предстоящих на этой неделе матчей с московскими ЦСКА и "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"