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Игнатов - о предстоящих дерби "Спартака" с ЦСКА и "Локомотивом": два матча - две победы

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Атакующий полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов поделился ожиданиями от предстоящих на этой неделе матчей с московскими ЦСКА и "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
- Какие ожидания перед матчами с ЦСКА и "Локомотивом"? Ожидаем два матча - две победы, - передаёт слова Игнатова "Чемпионат".

25 апреля московский "Спартак" встретится в выездном дерби с ЦСКА в рамках перенесённого 21 тура Российской премьер-лиги, игра начнётся в 20:30 по столичному времени. 28 апреля красно-белые в матче 26 тура РПЛ сыграют на своём поле с московским "Локомотивом", стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск.

Спартак ЦСКА Локомотив Михаил Игнатов
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