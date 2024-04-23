"В "Зените" много бразильцев и мало воспитанников? Если тебе дают хороший материал, ты же будешь им пользоваться. И если тебе предложат поехать на такси или трамвае, ты же выберешь такси. Сергей Богданович - опытный тренер, играл в ПСЖ. У него хорошая тренерская банда - Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук. Я думаю, он смог бы все-таки работать в Европе", - сказал Гатагов.
Российский тренер Игорь Симутенков работает ассистентом в "Зените" с лета 2017-го года. До того, как Сергей Семак возглавил "сине-бело-голубых", Симутенков входил в тренерский штаб итальянского специалиста Роберто Манчини. Украинец Анатолий Тимощук работает в "Зените" с марта 2017-го года. До Семака он был частью тренерского штаба Роберто Манчини и Мирчи Луческу.
Единственным иностранным клубом в футбольной карьере Сергея Семака был французский "Пари Сен-Жермен". В составе парижан Семак принял участие в 26-ти матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч.
Источник: "РБ Спорт"
Гатагов: в "Зените" у Семака хорошая банда - Симутенков и Тимощук. Думаю, он смог бы работать в Европе
Экс-полузащитник "Локомотива" Алан Гатагов оценил работу тренерского штаба "Зенита" во главе с Сергеем Семаком.
Фото: официальный сайт "Зенита"