"В принципе, у "Ростова" ничего нового нет. Команда не показывает при Карпине много идей каких-то. Всё то же давление, но ничего такого, чтобы он удивил тактическими действиями. "Ростов" играет компактно, физически не плохо готов. Вот этим команда зарабатывает очки, а не новыми и свежими идеями в плане тактики", - заявил Балахнин.
В матче 25-го туре чемпионата России "Ростов" принимал на своем поле московский "Спартак". Игра завершилась крупным поражением хозяев со счетом 1:5. Подопечные Валерия Карпина сравняли счет до перерыва, пропустив быстрый мяч, однако, во второй половине игры получили в свои ворота еще четыре безответных мяча.
Всего в активе "Ростова" 34 очка в 24-х матчах. За шесть туров до конца чемпионата "южане" занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ. В рамках перенесенного 21-го тура "Ростов" сыграет на выезде против "Урала" из Екатеринбурга. Матч состоится 25-го апреля.
Источник: "Евро-футбол"
Балахнин: у "Ростова" при Карпине нет каких-то новых идей
Экс-наставник "Ростова" Сергей Балахнин раскритиковал команду под управлением Валерия Карпина за отсутствие тактических изменений.
Фото: официальный сайт "Ростова"