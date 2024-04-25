– К Роше есть интерес со стороны других клубов, за ним давно наблюдают. Но сейчас он полностью сосредоточен на ЦСКА.
Отметим, ранее в СМИ появлялась информация о желании московского ЦСКА продлить контракт с Рошей. Более того, армейцы даже отправили предложение Виллиану. Однако бразильца не устроили новые условия по возможному соглашению.
Текущий контракт Роши с армейцами истекает в конце следующего сезона. За ЦСКА Виллиан выступает с 2022 года.
Источник: “РБ Спорт”
Агентство защитника ЦСКА Роши: к Виллиану есть интерес от других клубов
В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщили, что бразильский игрок интересен ряду клубов.
Фото: ФК "Ахмат"