"Для меня главное, чтобы в "Спартаке" не было людей по объявлению, которые уже несколько раз возглавляли клуб. А так, люди, которые в "Спартаке" что-то значили, — любой из них может. И ничего страшного в этом нет. Тихонов? Есть же другие кандидаты. Я не люблю называть фамилии. Вчера кричали Черчесов, сегодня кто-то сказал про Тихонова. А я сейчас скажу про Аленичева. До того, как «Спартак» разгромил "Ростов", кричали про Карпина", - сказал Мостовой.
Руководство "Спартака" 14 апреля объявило об увольнении Гильермо Абаскаля после серии невыразительных игр, в последней команда уступила аутсайдеру российского чемпионата "Сочи" (1:0). Вместо испанского специалиста временно исполнять обязанности главного тренера назначили члена тренерского штаба Владимира Слишковича. Под его руководством "красно-белые" сыграли в ничью с "Зенитом" в Санкт-Петербурге (0:0), такой же результат был в прошедшем 25 апреля дерби с ЦСКА (0:0), а до этого "Спартак" разгромил в гостях "Ростов" (1:5). Сейчас московский клуб идет на шестом месте с 39-ю очками, до конца чемпионата осталось сыграть 5 матчей.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: для меня главное, чтобы в "Спартаке" не было людей по объявлению
Бывший игрок "Спартак" поделился мнением о том, кто должен стать главным тренером "красно-белых".
Фото: "Чемпионат"