"Динамовцы играют хорошо, но им не везет. Они сейчас должны выйти на злости за последнее поражение и отомстить за Лещука. Это молодой парень, и мне его жалко. Нельзя такие ошибки допускать. Но здесь уже психология. Он, видимо, боится ошибиться", - заявил Якимович.
Московское "Динамо" встретится со "Спартаком" в столичном дерби в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Матч состоится завтра 1-го мая и будет сыгран на домашнем стадионе "Динамо". В прошлом матче между этими командами была зафиксирована победа "красно-белых".
7-го апреля в рамках 23-го тура РПЛ "Спартак" одержал волевую победу над "Динамо" (2:1). Оба гола в ворота "бело-голубых" после ошибок голкипера "Динамо" Игоря Лещука отправил нападающий "Спартака" Александр Соболев.
Источник: "Евро-футбол"
Якимович: "Динамо" должно выйти против "Спартака" на злости и отомстить за Лещука
Экс-футболист "Динамо" Эрик Якимович высказался в преддверии дерби "бело-голубых" со "Спартаком" в 1/2 финал Пути Регионов Кубка России.
Фото: официальный сайт "Спартака"