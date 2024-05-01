"Спартаку" тяжело будет попасть в тройку, но, если команда выиграет четыре матча, она будет в тройке. Но это будет крайне сложно. Отдаю предпочтение всё-таки тем командам, которые сейчас уже в тройке находятся. Я думаю, как сейчас есть в таблице, так и закончится", - сказал Аленичев.
После 26 сыгранных туров "Спартак" находится на четвертом месте, отставая от лидеров "Зенита" и "Краснодара" на восемь баллов, в активе "красно-белых" 42 очка. На третьей строчке располагается московское "Динамо" с 47-ю набранными очками. Конкуренцию за престижные места "Спартаку" на финише сезона также составляют "Локомотив", у которого 41 балл, а также самарские "Крылья Советов" и "Ростов" - в активе команд по 40 очков. В заключительных четырех матчах чемпионата "красно-белые" сыграют с "Пари НН", "Краснодаром", "Рубином" и "Оренбургом".
Источник: ТАСС
Аленичев: "Спартаку" тяжело будет попасть в тройку призеров РПЛ
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев оценил шансы "Спартака" попасть в тройку призеров Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"