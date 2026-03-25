Поздравить ветерана спорта пришли обладатель Кубка УЕФА в качестве главного тренера ЦСКА Валерий Газзаев, бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Также на церемонии присутствовали экс-защитник армейцев Олег Корнаухов, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова и воспитанники Академии ЦСКА.
Газзаев, Кавазашвили, Бабаев поздравили Пономарёва с открытием его бюста на Аллее спортивной славы ЦСКА
В среду в Москве прошла Церемония открытия бюста бывшего защитника ЦСКА и сборной СССР, заслуженного мастера спорта СССР, бронзового призёра ЧМ-1966 Владимира Пономарёва.
Алина Гущина, Rusfootball.info