Португальский агент оценил шансы Батракова перейти в европейский клуб

Паулу Барбоза оценил перспективы Алексея Батракова в Европе.
Фото: ФК "Локомотив"
Агент отметил, что полузащитник "Локомотива" способен сделать следующий шаг, однако многое будет зависеть от конкретного варианта и позиции клуба.

- Я думаю, что да. Вопрос другой - куда он собирается? Потому что здесь надо понимать специфику, есть разная специфика разных европейских клубов.

И с другой стороны надо понимать, "Локомотив" согласен сейчас его продать? - передаёт слова агента "Спорт день за днём".

В нынешнем сезоне футболист провёл 21 матч в чемпионате, забив двенадцать мячей и отдав восемь результативных передач. В Кубке России он сыграл восемь встреч, где отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

После 22 туров железнодорожники с 44 очками занимают третье место в таблице.

