Защитник "Зенита" дал совет бразильцам по изучению русского языка

Нино рассказал о сложностях изучения русского языка.
Фото: ФК "Зенит"
Защитник "Зенита" дал совет бразильским футболистам, которые хотят освоить язык во время выступлений в России. Футболист подчеркнул, что процесс требует времени и усилий.

- Пожелаю им прежде всего терпения. Это совершенно другой язык, очень далёкий от нашего, требующий больших усилий. Сначала для изучения алфавита, который отличается от латиницы, затем для понимания произношения каждой буквы.

И второе - наверняка каждый бразилец, который пытается выучить русский, приходит к мысли в какой-то момент, что язык у него не учится, но это неправда, - сказал футболист в беседе с клубной пресс-службой.

Бразильский защитник выступает за петербургский клуб с 2024 года. За это время он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В текущем сезоне футболист провёл 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

