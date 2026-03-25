Защитник "Зенита" дал совет бразильцам по изучению русского языка

- Пожелаю им прежде всего терпения. Это совершенно другой язык, очень далёкий от нашего, требующий больших усилий. Сначала для изучения алфавита, который отличается от латиницы, затем для понимания произношения каждой буквы.
И второе - наверняка каждый бразилец, который пытается выучить русский, приходит к мысли в какой-то момент, что язык у него не учится, но это неправда, - сказал футболист в беседе с клубной пресс-службой.
Бразильский защитник выступает за петербургский клуб с 2024 года. За это время он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
В текущем сезоне футболист провёл 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.