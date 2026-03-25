Как сообщает Mirror Football, главным претендентом на нападающего "Ливерпуля" является "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду.
По информации источника, саудовский клуб готов предложить египтянину контракт с зарплатой до 1,4 миллиона евро в неделю, что значительно превышает его нынешние условия. Также Салах рассматривается как ключевая фигура для продвижения местной лиги.
Ранее форвард объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании сезона на правах свободного агента.
Салах может перейти в "Аль-Наср" к Роналду - Mirror
