Матчи Скрыть

Салах может перейти в "Аль-Наср" к Роналду - Mirror

Мохамед Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Фото: Getty Images
Как сообщает Mirror Football, главным претендентом на нападающего "Ливерпуля" является "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду.

По информации источника, саудовский клуб готов предложить египтянину контракт с зарплатой до 1,4 миллиона евро в неделю, что значительно превышает его нынешние условия. Также Салах рассматривается как ключевая фигура для продвижения местной лиги.

Ранее форвард объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании сезона на правах свободного агента.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится