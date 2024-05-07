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Угочукву Иву - о трансфере в "Рубин": были предложения из Турции. Знакомые армяне посоветовали РПЛ

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Полузащитник "Рубина" Угочукву Иву поделился воспоминаниями о переходе в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Рубина"
"Перед тем, как на меня вышел "Рубин", получал предложения от клубов из Турции. Я предпочел Казань. Знакомые армяне порекомендовали мне РПЛ. Ехать в Россию не боялся. Политическая ситуация - не проблема. В Казани я всегда в безопасности", - поделился Иву.

Нигерийский полузащитник Угочукву Иву перебрался в казанский "Рубин" из армянского "Урарту" в июле 2023-го года. Сумма трансфера, по оценке СМИ, составила 600 тысяч евро. В текущем сезоне На счету Иву 25 матчей в составе "Рубина" в чемпионате России. За 2138 минут в РПЛ опорник отметился двумя голами.

Также на счету Угочукву Иву 9 матчей в составе национальной сборной Армении. Легионером в РПЛ футболист не считается.

Источник: "Sport 24"

Рубин Иву
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