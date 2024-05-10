"Если говорить о форме Артёма Дзюбы, то, честно говоря, не особо пристально следил за РПЛ, "Локомотивом" и Артёмом. Но это высококачественный футболист, с хорошим характером спортсмена и правильными амбициями. Не думаю, что он мог сдать. Да, возможно, с возрастом волей-неволей проседаешь в каких-то моментах", - сказал Лунев.
Артем Дзюба присоединился к "Локомотиву" в феврале 2023 года, за 11 матчей прошлого сезона форвард забил восемь голов и сделал пять голевых передач. В текущем сезоне в 26 играх РПЛ и Кубка России Дзюба записал на свой счет четыре забитых мяча и столько же ассистов. Недавно агент футболиста в интервью СМИ рассказал о том, что нападающего списали со счетов, однако в клубе с такой позицией не согласились. Дзюба отказался от автоматического продления контракта, чтобы получить больше игрового времени на поле. Во второй половине сезона форвард пока не смог сделать ни одного результативного действия, нападающий в основном выходил в матчах со скамейки запасных.
Действующее трудовое соглашение с "Локомотивом" истекает в конце текущего сезона, в СМИ ранее сообщали, что Артем Дзюба может продолжить карьеру в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа", которым руководит Леонид Слуцкий.
Источник: "Чемпионат"
Лунев: Дзюба высококачественный футболист, с хорошим характером и правильными амбициями. Не думаю, что он мог сдать
Российский голкипер "Карабаха" Андрей Лунев высказался об игровой форме 35-летнего нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"