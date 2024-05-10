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Агент: пока нет понимая, останется ли Рыбус в России

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Роман Орещук, представитель защитника “Рубина” Мацея Рыбуса, ответил на вопрос о том, продолжит ли его клиент карьеру в России после окончания сезона.
Фото: ФК "Рубин"
– Посмотрим. Пока нет понимая. Думаю, обсудим будущее с “Рубином” после окончания сезона.

Напомним, Мацей Рыбус является футболистом казанского “Рубина” с лета 2024 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Татарстана рассчитано до конца текущего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость поляка в 200 миллионов евро. Отметим, что в нынешнем сезоне защитник сыграл в пяти матчах “Рубина” и сделал одну голевую передачу.

Источник: “СЭ”

Рыбус Мацей Рубин Роман Орещук
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