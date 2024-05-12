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Кирьяков: "Динамо" должно стать чемпионом, раз выигрывает на последних секундах такие матчи, как с "Балтикой" и "Сочи"

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Экс-нападающий московского "Динамо" Сергей Кирьяков прокомментировал волевую победу бело-голубых в концовке выездного матча 28 тура РПЛ против "Балтики".
Фото: ПФК "Арсенал"
- Даже не стоит говорить о том, справедлив ли исход этой встречи, это футбол. "Балтика" вела по ходу встречи, но "Динамо" и в предыдущем матче вырвало победу, и вчерашняя игра разворачивалась по похожему сценарию. Это говорит о том, что "Динамо" должно стать чемпионом, раз такие матчи, как с "Балтикой" и "Сочи", выигрываются, когда команда всё переворачивает на последних секундах. Сейчас финишная прямая, и если динамовцы упустят чемпионство, то винить смогут только себя, - передаёт слова Кирьякова Metaratings.ru.

Матч 28 тура Российской премьер-лиги "Балтика" - "Динамо" завершился волевой победой гостей со счётом 3:2. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин открыл счёт на 3-й минуте, калининградцы ответили на это голами форварда Анхело Энрикеса на 32-й минуте и полузащитника Кирилла Капленко на 68-й минуте. В добавленное время москвичи не только ушли от поражения, но и вырвали победу благодаря забитым мячам защитника Роберто Фернандеса на 90+3-й минуте и нападающего Муми Нгамалё на 90+9-й минуте.

В предыдущем матче 27 тура РПЛ против "Сочи" (3:2) "Динамо" также вырвало победу в добавленное время, забив решающий гол на 90+4-й минуте.

Бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка в 28 матчах. На 2 очка от них отстаёт петербургский "Зенит", на 3 очка - "Краснодар".

Динамо Балтика Сочи Сергей Кирьяков
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