"Я не думаю, что Семак исчерпал себя в "Зените". Я считаю, что у команды есть определённый спад и доля невезения. Есть много факторов, но лучше не стоит всё сразу сваливать на Семака. Безусловно, тренерская доля "вины" во всём происходящем есть, ведь надо уметь влиять на футболистов и уметь их мотивировать в таких ситуациях. Но нельзя сказать, что во всём виноват Семак", - сказал Канищев.
В последних четырёх играх Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака не смогли добиться ни одной победы: два поражения при своих болельщиках от "Рубина" (0:2) и ЦСКА (0:1), одно на выезде против "Динамо" (1:0) и одна ничья в матче с "Факелом" (1:1). Последняя неудача с ЦСКА лишила "сине-бело-голубых" лидерства в российском чемпионате, первое место сейчас занимает "Динамо", у которого стало 53 балла. На втором теперь располагается "Зенит" с 51 баллом, на третьей строчке идет "Краснодар" с 50-ю набранными очками.
Источник: "Чемпионат"
Канищев – о неудачах "Зенита": нельзя сказать, что во всём виноват Семак. У команды спад и невезение
Бывший игрок "Зенита" Александр Канищев призвал не сваливать всю вину на главного тренера петербуржцев Сергея Семака из-за последних результатов.
Фото: ФК "Зенит"