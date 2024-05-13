– Как вы пришли к богу?
– Я всегда был с ним – когда-то дальше, когда-то ближе. Так как-то сложилось, и слава богу.
– Что для вас вера?
– Это я, наверное. Всё, что связано с истиной в жизни. Как догмат, наверное. Вера – это всё, краеугольный камень. Я её никогда никому не навязывал, стараюсь её особо не обсуждать, но это истина. Только так и никак иначе.
Павел Мамаев выступал за ЦСКА, "Краснодар", "Торпедо", "Ростов" и "Химки". Футболист провёл в РПЛ 307 матчей и отметился 38-ю забитыми мячами и 34-мя результативными передачами. Также на счету полузащитника 15 матчей в составе национальной сборной России. Павел Мамаев завершил карьеру игрока в февраля 2023 года, последним клубом россиянина стали подмосковные "Химки". В октябре 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили дебош в одном из заведений Москвы и были приговорены к 1,5 и 1,6 годам тюремного заключения соответственно.
Источник: "Чемпионат".
Павел Мамаев: я всегда был с богом
Экс-игрок сборной России Павел Мамаев высказался о вере и религии.
Фото: ФК "Краснодар"