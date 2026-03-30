"Бавария" хочет подписать дорогостоящего игрока "Манчестер Сити" - источник

Мюнхенская "Бавария" рассматривает возможность усиления атакующей линии и проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Филу Фодену.

По информации TEAMtalk, кандидатуру англичанина высоко оценивает главный тренер немецкого клуба Венсан Компани. При этом в стане "горожан" не намерены расставаться с одним из ключевых игроков. Клуб уже провёл переговоры с футболистом во время паузы на матчи сборных и рассчитывает продлить соглашение.



Текущий контракт Фодена рассчитан до лета 2027 года. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.

