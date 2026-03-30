В ЭСК сделали заявление по пенальти в матче "Зенит" - "Динамо" Мх

"Судья ошибочно назначил пенальти в ворота "Динамо" (Махачкала) после видеопросмотра.Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу", - написано в официальном заявлении ЭСК.
18 марта состоялся матч в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России между петербургским "Зенитом" и махачкалинским "Динамо". Встреча проходила на "Газпром Арене". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 1:0.
Эпизод с пенальти произошел в компенсированное к первому тайму время. Одиннадцатиметровый удар реализовал нападающий сине-бело-голубых Джон Дуран.