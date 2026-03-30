Слуцкий поддержал лимит на легионеров в РПЛ

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о действующем лимите на легионеров в чемпионате России.

За лимит ли я? Да. Если мы искусственно не поможем, в такие времена, когда нет еврокубков, их задушат даже бесплатные Зделары, - поделился тренер на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Специалист поддержал ограничения, отметив, что даже в ряде клубов середины и нижней части таблицы ключевые роли занимают иностранные игроки.- Даже в "Махачкале", "Оренбурге", "Пари НН", "Крыльях Советов" доминируют иностранные футболисты. Это говорит о том, что российские футболисты очень слабого уровня.Сейчас правила позволяют клубам Премьер-лиги включать в сезонную заявку до 13 иностранных игроков, при этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров. Ожидается, что уже со следующего сезона эти ограничения ужесточат: число иностранцев в заявке сократят до десяти, а допустимое количество на поле - до пяти.