Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Швеция
21:45
ПольшаНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ИталияНе начат
Чехия
21:45
ДанияНе начат
Косово
21:45
ТурцияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
МалиНе начат

Слуцкий поддержал лимит на легионеров в РПЛ

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о действующем лимите на легионеров в чемпионате России.
Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"
Специалист поддержал ограничения, отметив, что даже в ряде клубов середины и нижней части таблицы ключевые роли занимают иностранные игроки.

- Даже в "Махачкале", "Оренбурге", "Пари НН", "Крыльях Советов" доминируют иностранные футболисты. Это говорит о том, что российские футболисты очень слабого уровня.

За лимит ли я? Да. Если мы искусственно не поможем, в такие времена, когда нет еврокубков, их задушат даже бесплатные Зделары, - поделился тренер на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Сейчас правила позволяют клубам Премьер-лиги включать в сезонную заявку до 13 иностранных игроков, при этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров. Ожидается, что уже со следующего сезона эти ограничения ужесточат: число иностранцев в заявке сократят до десяти, а допустимое количество на поле - до пяти.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится