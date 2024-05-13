"О ситуации в "Зените" могу судить только по тому, что я жду в матчах. Нет страсти и желания. Может, я этого не замечаю. С таким отношением на поле очень сложно переламывать игры, когда не совсем всё может получаться. Страсть и уверенность должны присутствовать. У "Зенита" больше какая-то самоуверенность, к сожалению, без страсти", - сказал Кержаков.
В 28 туре Российской Премьер-Лиги "Зенит" упустил лидерство в чемпионате, проиграв домашний матч ЦСКА (0:1). До этого петербуржцы сыграли в ничью с "Факелом" (1:1), а также уступили "Динамо" (1:0) и казанскому "Рубину" (0:2). Серия без побед привела к тому, что за два тура до финиша РПЛ петербургский клуб опустился на второе место, сейчас у "сине-бело-голубых" 51 очко. Турнирную таблицу возглавило московское "Динамо", в активе подопечных Марцела Лички 53 балла. На третьей строчке идет "Краснодар" с 50 набранными очками.
До конца чемпионата командам осталось сыграть по два матча. В следующем 29-м туре "Зенит" отправится в Грозный на игру с "Ахматом", а потом сыграет дома с "Ростовом". "Динамо" примет на своем поле "Крылья Советов" и завершит чемпионат встречей с "Краснодаром", "быки" до игры с динамовцами встретятся с "Сочи".
Источник: "Чемпионат"
Александр Кержаков - об игре "Зенита": нет страсти и желания. С таким отношением сложно переламывать игры
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал текущую форму "сине-бело-голубых".
Фото: Global Look Press