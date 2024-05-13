"Я не матерюсь. Только в очень редких случаях – вылетает иногда, но мата в моей речи нет. Может, только 1%. И я считаю, что так правильно. Хотя раньше матерился и не обращал на это внимания. Сейчас же мне кажется, что без этого я становлюсь чище, мудрее, умнее", - сказал Мамаев.
Сейчас Павлу Мамаеву 35 лет, в 2021 году футболист объявил о завершении карьеры. Последним клубом стал подмосковные "Химки". До этого играл в "Ростове", "Краснодаре", ЦСКА, первым клубом во взрослом футболе был московский "Торпедо". В составе "армейцев" Павел Мамаев стал чемпионом России, дважды становился бронзовым призером за "Краснодар", в списке трофеев также есть три Кубка и два Суперкубка России. Впервые дебютировал за национальную команду в 2010 году против сборной Бельгии, в 2016 году играл на чемпионате Европы.
Источник: "Чемпионат"
Мамаев: в моей речи мата нет, может, только 1%. Мне кажется, без этого я становлюсь умнее
Бывший игрок сборной России Павел Мамаев рассказал, как он относится к мату в своей речи.
Фото: РИА Новости