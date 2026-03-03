Футболист "Локомотива" оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ

- Будет ли "Локомотив" бороться за чемпионство? Идём от игры к игре. Нужно выигрывать каждый матч. А там посмотрим в конце сезона.
Конечно, шансы на чемпионство у нас есть, - цитирует Воробьева Metaratings.
В 19 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе одержал победу над "Пари НН" со счетом 2:1.
По итогам 19 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла. В 20 туре чемпионата России "железнодорожники" примут на своем поле грозненский "Ахмат".