"Можно ли после поражения от "Балтики" сказать, что "Спартак" провалил сезон? Да. Мы хотим выигрывать и Кубок, и чемпионат. Не получилось ни того, ни другого", - цитирует Маслова "СЭ".
Вчера, 14-го мая, московский "Спартак" уступил калининградской "Балтике" в финале Пути регионов Кубка России со счётом 1:0 и выбыл из борьбы за трофей. После 28-ми сыгранных туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своём активе 46 очков. В апреле руководство клуба отправило главного тренера Гильермо Абаскаля в отставку, временно исполняющим его обязанности стал Владимир Слишкович.
Защитник "Спартака" Маслов: мы провалили сезон
Защитник "Спартака" Павел Маслов считает, что московская команда провалила сезон.
Фото: ФК "Спартак"