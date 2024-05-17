"Выбирать стадион за неделю до проведения финала - тоже абсурд. Заполнить 80?тысячный стадион тяжело, из Петербурга и Калининграда столько болельщиков не приедут. Если суперфинал пройдет при полупустом стадионе, то это будет не очень празднично выглядеть. Но для "Балтики" сыграть решающий матч Кубка в "Лужниках" - большая честь. Это останется в истории клуба при любом исходе матча. Они заслужили свой финал в "Лужниках", - заявил Черданцев.
Санкт-петербургский "Зенит" и калининградская "Балтика" сойдутся в суперфинале Кубка России 2023/24. Игра пройдет 2-го июня в Москве на стадионе "Лужники". Номинальными хозяевами поля будут считаться футболисты "Зенита".
"Балтика" является победителем Пути регионов Кубка России. В финальном матче подопечные Сергея Игнашевича одержали минимальную победу над московским "Спартаком" (1:0). Санкт-петербургский "Зенит", в свою очередь, одолел московский ЦСКА в двухматчевом противостоянии в рамках финала Пути РПЛ. Обе игры завершились вничью. В серии пенальти сильнее были "сине-бело-голубые".
Источник: "Матч ТВ"
Черданцев: выбирать стадион за неделю до финала - абсурд. Но для "Балтики" сыграть в "Лужниках" - большая честь
Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал решение провести финал Кубка России "Зенит" - "Балтика" в "Лужниках".
Фото: "Матч ТВ"