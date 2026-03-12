Кержаков поделился ожиданиями от центральной игры 21-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак"

Болельщики красно-белых смогут понять, сможет ли "Спартак" конкурировать с командами, которые претендуют на титул. Для "Зенита" — возможность реабилитироваться за матч с "Оренбургом". У "Зенита" часто игры с лидерами и топ-командами РПЛ получаются намного лучше", - сказал Кержаков.
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет 14 марта на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
После 20 сыгранных туров петербургская команда продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпоината России, имея в своем активе 42 набранных очка. Красно-белые набрали 35 баллов и по-прежнему располагаются на шестой строчке.
Источник: "Чемпионат"