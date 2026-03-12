Кержаков поделился ожиданиями от центральной игры 21-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак"

Фото: РПЛ

Болельщики красно-белых смогут понять, сможет ли "Спартак" конкурировать с командами, которые претендуют на титул. Для "Зенита" — возможность реабилитироваться за матч с "Оренбургом". У "Зенита" часто игры с лидерами и топ-командами РПЛ получаются намного лучше", - сказал Кержаков.