Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Кержаков поделился ожиданиями от центральной игры 21-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых против "Спартака".
Фото: РПЛ
"Впереди очень ответственный матч как для "Спартака", так и для "Зенита". Это очень серьезная игра для обеих команд.

Болельщики красно-белых смогут понять, сможет ли "Спартак" конкурировать с командами, которые претендуют на титул. Для "Зенита" — возможность реабилитироваться за матч с "Оренбургом". У "Зенита" часто игры с лидерами и топ-командами РПЛ получаются намного лучше", - сказал Кержаков.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет 14 марта на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После 20 сыгранных туров петербургская команда продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпоината России, имея в своем активе 42 набранных очка. Красно-белые набрали 35 баллов и по-прежнему располагаются на шестой строчке.

Источник: "Чемпионат"

