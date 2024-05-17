"К Ване есть интерес со стороны России, а также Европы, но чемпионат России еще не завершен, и я не могу сказать ничего более конкретного по поводу его возможного трансфера", - цитирует Ратковицу "Metaratings".
Центральный защитник сборной Словении Ваня Дркушич выступает в составе "Сочи" с января 2022-го года. Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности в его подписании со стороны московских "Спартака", "Динамо" и ЦСКА. Контракт Дркушича с "Сочи" истекает летом 2025-го года.
На счету Вани Дркушича 2 гола в 21-м матче РПЛ в составе "Сочи" в текущем сезоне. Также защитник провел 1 матч в рамках Кубка России.
Агент Дркушича - о возможном трансфере в ЦСКА или "Спартак": есть интерес и из Европы, но сезон еще не завершен
Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Сочи" Вани Дркушича, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в один из московских клубов.
Фото: официальный сайт "Сочи"