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Агент Медведева: дедлайна по контракту с "Ростовом" нет. Есть план B и план C, Никита точно будет востребован

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Агент голкипера "Ростова" Никиты Медведева Андрей Талаев ответил на вопросы о продлении истекающего контракта с клубом.
Фото: ФК "Ростов"
- Есть ли дедлайн по контракту? Нет, ничего нет. Не думаем сейчас об этом, осталось два матча. Потом уже будем принимать какие-то решения. Есть ли план B? Есть план B и план C, всё есть. Есть ли переживания, что Никита может остаться без клуба в новом сезоне? Нет, конечно. Никита - сильный вратарь, он точно будет востребован. Окончательный разговор с "Ростовом" состоится после 30 тура? Да, - передаёт слова Талаева "РБ Спорт".

29-летний вратарь Никита Медведев вернулся в "Ростов" в июле 2022 года. Ранее футболист выступал за жёлто-синих с января 2016 года по июль 2017 года и в этот период установил новый национальный рекорд по продолжительности "сухой" серии, которая составила в итоге 988 минут без учёта добавленного времени.

Действующий контракт Медведева с "Ростовом" истекает в июне 2024 года, в текущем сезоне на его счету 16 матчей за клуб во всех турнирах с 20 пропущенными мячами и 3 матча без пропущенных голов.

Ростов Никита Медведев
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