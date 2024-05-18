Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
4 - 1 4 1
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Краснодар1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Черноморец
0 - 2 0 2
ЕнисейЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Родина1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 0 0 0
Аталанта1 тайм
Торино
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
4 - 0 4 0
Боруссия МЗавершен
Байер
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Унион
2 - 1 2 1
ФрайбургЗавершен
Хайденхайм
4 - 1 4 1
КёльнЗавершен
Вердер
4 - 1 4 1
БохумЗавершен
Айнтрахт
2 - 2 2 2
РБ ЛейпцигЗавершен
Хоффенхайм
4 - 2 4 2
БаварияЗавершен
Вольфсбург
1 - 3 1 3
МайнцЗавершен
Боруссия Д
4 - 0 4 0
ДармштадтЗавершен

Осинькин: у "Динамо" легко влетали голы, есть какой-то фарт, возможно, чемпионский

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался после поражения команды от "Динамо" (1:4) в матче 29-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Мы показали хороший футбол. Конечно, не хватало остроты. Но сам матч и то, как мы играли, подстраивались и пытались сделать игру неудобной для "Динамо" - нормально. Мы хотели выиграть, до счета 1:3 мы делали все, чтобы вернуться в игру. Но сегодня легко влетали голы, все притягивалось в воротах. После сочинских и калининградских голов есть какой-то фарт у "Динамо". Возможно, чемпионский", - заявил Осинькин.

Московское "Динамо" одержало победу в последнем домашнем матче сезона против "Крыльев Советов". Голами после угловых в составе "бело-голубых" отличились защитник Фабиан Бальбуэна (дважды) и полузащитник Бителло. Четвертый мяч уже в компенсированное время в ворота "Крыльев" отправил камерунец Муми Нгамале. Единственный гол "Крыльев" в матче на счету защитника Юрия Горшкова.

Победа позволила "Динамо" набрать 56 очков в 29-ти турах. Отрыв от 2-го места теперь составляет 5 очков. В случае потери очков в матче 29-го тура с "Ахматом", главный преследователь "Динамо", санкт-петербургский "Зенит", потеряет шансы на чемпионство. Занимающий 3-е место в турнирной таблице РПЛ "Краснодар" отстает на 6 очков, в 29-м туре встретится с "Сочи" а в заключительном матче сезона примет на своем поле "Динамо".

Источник: "Матч ТВ"

Крылья Советов Динамо Игорь Осинькин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится