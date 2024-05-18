"Мы показали хороший футбол. Конечно, не хватало остроты. Но сам матч и то, как мы играли, подстраивались и пытались сделать игру неудобной для "Динамо" - нормально. Мы хотели выиграть, до счета 1:3 мы делали все, чтобы вернуться в игру. Но сегодня легко влетали голы, все притягивалось в воротах. После сочинских и калининградских голов есть какой-то фарт у "Динамо". Возможно, чемпионский", - заявил Осинькин.
Московское "Динамо" одержало победу в последнем домашнем матче сезона против "Крыльев Советов". Голами после угловых в составе "бело-голубых" отличились защитник Фабиан Бальбуэна (дважды) и полузащитник Бителло. Четвертый мяч уже в компенсированное время в ворота "Крыльев" отправил камерунец Муми Нгамале. Единственный гол "Крыльев" в матче на счету защитника Юрия Горшкова.
Победа позволила "Динамо" набрать 56 очков в 29-ти турах. Отрыв от 2-го места теперь составляет 5 очков. В случае потери очков в матче 29-го тура с "Ахматом", главный преследователь "Динамо", санкт-петербургский "Зенит", потеряет шансы на чемпионство. Занимающий 3-е место в турнирной таблице РПЛ "Краснодар" отстает на 6 очков, в 29-м туре встретится с "Сочи" а в заключительном матче сезона примет на своем поле "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"
Осинькин: у "Динамо" легко влетали голы, есть какой-то фарт, возможно, чемпионский
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался после поражения команды от "Динамо" (1:4) в матче 29-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"