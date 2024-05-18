– Морено — отличный тренер. Очень важно, что он остается. Думаю, что он вернет “Сочи” в РПЛ.
Ранее Роберт Морено сообщил о том, что он останется на посту главного тренера “Сочи” после завершения текущего сезона. По сведениям СМИ, стороны могут продлить соглашение до июня 2027 года.
Напомним, сочинцы досрочно вылетели в Первую лигу. У южан 23 очка после 29 туров чемпионата России по футболу.
Источник: “РБ Спорт”
Дркушич: Морено вернет “Сочи” в РПЛ
Защитник “Сочи” Ваня Дркушич считает, что южане под руководством Роберта Морено вернутся в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"