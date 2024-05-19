"Если было бы предложение от клуба, то я бы остался. Но к сожалению этого не было", - признался Джикия.
Действующие трудовое соглашение Джикии заканчивается по окончании текущего сезона, клуб не стал продлевать контракт с 30-летним защитником. Агент футболиста Вадим Шпинев ищет новый клуб для своего клиента, по его словам, контракт практически подписан с одним из московских клубов. Сегодня, 19 мая, на домашнем стадионе спартаковцев "Лукойл Арене" состоялся прощальный матч Георгия за клуб, "красно-белые" обыграли "Рубин" со счетом 3:1, Джикия появился на поле с первых минут. После финального свистка игроки "Спартака" начали качать Джикию на руках, а потом футболист прошел круг почета.
Георгий Джикия играл в "Спартаке" с декабря 2016 года, он пришел в московский клуб из пермского "Амкара", за спартаковцев защитник сыграл 214 матчей, в которых отличился пятью голами и 11 голевыми пасами.
Источник: "Чемпионат"
Джикия: если бы было предложение от "Спартака", я бы остался
Георгий Джикия мог бы остаться в "Спартаке", если бы от клуба поступило предложение продлить контракт, об этом рассказал сам игрок.
Фото: ФК "Спартак"