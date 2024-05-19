Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
3 - 3 3 3
ОренбургЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
РубинЗавершен
Ростов
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен
Ахмат
19:00
ЗенитНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Вест Хэм1 тайм
Бёрнли
0 - 2 0 2
Ноттингем Форест1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм
Лутон Таун
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Борнмут1 тайм
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Астон Вилла1 тайм
Шеффилд Юнайтед
0 - 1 0 1
Тоттенхэм1 тайм
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм
Брайтон
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
Брентфорд
0 - 1 0 1
Ньюкасл1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
20:00
Реал СосьедадНе начат
Кадис
20:00
Лас-ПальмасНе начат
Атлетик
20:00
СевильяНе начат
Барселона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
20:00
ЖиронаНе начат
Атлетико
20:00
ОсасунаНе начат
Мальорка
20:00
АльмерияНе начат
Вильярреал
20:00
Реал МадридНе начат
Гранада
20:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
0 - 2 0 2
КальяриЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
Эмполи2 тайм
Монца
0 - 1 0 1
ФрозинонеЗавершен
Интер
19:00
ЛациоНе начат
Рома
21:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
22:00
РеннНе начат
Лилль
22:00
НиццаНе начат
Тулуза
22:00
БрестНе начат
Метц
22:00
ПСЖНе начат
Лион
22:00
СтрасбургНе начат
Лорьян
22:00
КлермонНе начат
Гавр
22:00
МарсельНе начат
Ланс
22:00
МонпельеНе начат
Монако
22:00
НантНе начат

Джикия: если бы было предложение от "Спартака", я бы остался

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Георгий Джикия мог бы остаться в "Спартаке", если бы от клуба поступило предложение продлить контракт, об этом рассказал сам игрок.
Фото: ФК "Спартак"
"Если было бы предложение от клуба, то я бы остался. Но к сожалению этого не было", - признался Джикия.

Действующие трудовое соглашение Джикии заканчивается по окончании текущего сезона, клуб не стал продлевать контракт с 30-летним защитником. Агент футболиста Вадим Шпинев ищет новый клуб для своего клиента, по его словам, контракт практически подписан с одним из московских клубов. Сегодня, 19 мая, на домашнем стадионе спартаковцев "Лукойл Арене" состоялся прощальный матч Георгия за клуб, "красно-белые" обыграли "Рубин" со счетом 3:1, Джикия появился на поле с первых минут. После финального свистка игроки "Спартака" начали качать Джикию на руках, а потом футболист прошел круг почета.

Георгий Джикия играл в "Спартаке" с декабря 2016 года, он пришел в московский клуб из пермского "Амкара", за спартаковцев защитник сыграл 214 матчей, в которых отличился пятью голами и 11 голевыми пасами.

Источник: "Чемпионат"

Георгий Джикия Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится