Джикия: если бы было предложение от "Спартака", я бы остался

Георгий Джикия мог бы остаться в "Спартаке", если бы от клуба поступило предложение продлить контракт, об этом рассказал сам игрок.

Фото: ФК "Спартак"





Действующие трудовое соглашение Джикии заканчивается по окончании текущего сезона, клуб не стал продлевать контракт с 30-летним защитником. Агент футболиста Вадим Шпинев ищет новый клуб для своего клиента, по его словам, контракт практически подписан с одним из московских клубов. Сегодня, 19 мая, на домашнем стадионе спартаковцев "Лукойл Арене" состоялся прощальный матч Георгия за клуб, "красно-белые" обыграли "



Георгий Джикия играл в "Спартаке" с декабря 2016 года, он пришел в московский клуб из пермского "Амкара", за спартаковцев защитник сыграл 214 матчей, в которых отличился пятью голами и 11 голевыми пасами.



Источник: "Если было бы предложение от клуба, то я бы остался. Но к сожалению этого не было", - признался Джикия.Действующие трудовое соглашение Джикии заканчивается по окончании текущего сезона, клуб не стал продлевать контракт с 30-летним защитником. Агент футболиста Вадим Шпинев ищет новый клуб для своего клиента, по его словам, контракт практически подписан с одним из московских клубов. Сегодня, 19 мая, на домашнем стадионе спартаковцев "Лукойл Арене" состоялся прощальный матч Георгия за клуб, "красно-белые" обыграли " Рубин " со счетом 3:1, Джикия появился на поле с первых минут. После финального свистка игроки " Спартака начали качать Джикию на руках , а потом футболист прошел круг почета.Георгий Джикия играл в "Спартаке" с декабря 2016 года, он пришел в московский клуб из пермского "Амкара", за спартаковцев защитник сыграл 214 матчей, в которых отличился пятью голами и 11 голевыми пасами.Источник: "Чемпионат"