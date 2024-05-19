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Урал
3 - 3 3 3
ОренбургЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
РубинЗавершен
Ростов
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен
Ахмат
19:00
ЗенитНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Вест Хэм1 тайм
Бёрнли
0 - 2 0 2
Ноттингем Форест1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм
Лутон Таун
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Борнмут1 тайм
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Астон Вилла1 тайм
Шеффилд Юнайтед
0 - 1 0 1
Тоттенхэм1 тайм
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм
Брайтон
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
Брентфорд
0 - 1 0 1
Ньюкасл1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
20:00
Реал СосьедадНе начат
Кадис
20:00
Лас-ПальмасНе начат
Атлетик
20:00
СевильяНе начат
Барселона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
20:00
ЖиронаНе начат
Атлетико
20:00
ОсасунаНе начат
Мальорка
20:00
АльмерияНе начат
Вильярреал
20:00
Реал МадридНе начат
Гранада
20:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
0 - 2 0 2
КальяриЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
Эмполи2 тайм
Монца
0 - 1 0 1
ФрозинонеЗавершен
Интер
19:00
ЛациоНе начат
Рома
21:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
22:00
РеннНе начат
Лилль
22:00
НиццаНе начат
Тулуза
22:00
БрестНе начат
Метц
22:00
ПСЖНе начат
Лион
22:00
СтрасбургНе начат
Лорьян
22:00
КлермонНе начат
Гавр
22:00
МарсельНе начат
Ланс
22:00
МонпельеНе начат
Монако
22:00
НантНе начат

Экс-футболист Тарасов: Джикия сможет усилить любой клуб РПЛ, так как он долго был капитаном "Спартака"

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Бывший ирок "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал уход защитника "Спартака" Георгия Джикия из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Желаю ему поскорее продолжить карьеру, выходить в стартовом составе, чтобы он как можно больше играл и получал удовольствие от футбола. Уверен, что Джикия сможет усилить любой клуб РПЛ, так как он долго был капитаном "Спартака". Мне кажется, он не играл по нефутбольным причинам", - сказал Тарасов.

Руководство "Спартака" отказалось продлевать контракт с Георгием Джикией, сам игрок заявил, что был готов и дальше играть за "красно-белых". По словам агента футболиста Вадима Шпинева, 30-летний защитник почти подписал контракт с одним из московских клубов. За "Спартак" Георгий Джикия сыграл 214 матчей, в которых отличился пятью голами и 11 голевыми передачами. Прощальная игра состоялась 19 мая на стадионе "Лукйол Арена", "красно-белые" обыграли "Рубин" (3:1) в 29-м туре РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Тарасов Георгий Джикия Спартак
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