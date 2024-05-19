"Желаю ему поскорее продолжить карьеру, выходить в стартовом составе, чтобы он как можно больше играл и получал удовольствие от футбола. Уверен, что Джикия сможет усилить любой клуб РПЛ, так как он долго был капитаном "Спартака". Мне кажется, он не играл по нефутбольным причинам", - сказал Тарасов.
Руководство "Спартака" отказалось продлевать контракт с Георгием Джикией, сам игрок заявил, что был готов и дальше играть за "красно-белых". По словам агента футболиста Вадима Шпинева, 30-летний защитник почти подписал контракт с одним из московских клубов. За "Спартак" Георгий Джикия сыграл 214 матчей, в которых отличился пятью голами и 11 голевыми передачами. Прощальная игра состоялась 19 мая на стадионе "Лукйол Арена", "красно-белые" обыграли "Рубин" (3:1) в 29-м туре РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-футболист Тарасов: Джикия сможет усилить любой клуб РПЛ, так как он долго был капитаном "Спартака"
Бывший ирок "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал уход защитника "Спартака" Георгия Джикия из клуба.
Фото: ФК "Спартак"