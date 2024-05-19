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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
3 - 3 3 3
ОренбургЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
РубинЗавершен
Ростов
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен
Ахмат
1 - 5 1 5
ЗенитЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд Юнайтед
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен
Ливерпуль
2 - 0 2 0
ВулверхэмптонЗавершен
Брайтон
0 - 2 0 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Брентфорд
2 - 4 2 4
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
Вест ХэмЗавершен
Бёрнли
1 - 2 1 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Лутон Таун
2 - 4 2 4
ФулхэмЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
БорнмутЗавершен
Кристал Пэлас
5 - 0 5 0
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
1 - 3 1 3
ЖиронаЗавершен
Атлетико
1 - 4 1 4
ОсасунаЗавершен
Мальорка
2 - 2 2 2
АльмерияЗавершен
Вильярреал
4 - 4 4 4
Реал МадридЗавершен
Гранада
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Бетис
0 - 2 0 2
Реал СосьедадЗавершен
Кадис
0 - 0 0 0
Лас-ПальмасЗавершен
Атлетик
2 - 0 2 0
СевильяЗавершен
Барселона
3 - 0 3 0
Райо ВальеканоЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
0 - 2 0 2
КальяриЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Монца
0 - 1 0 1
ФрозинонеЗавершен
Интер
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен
Рома
1 - 0 1 0
Дженоа2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
4 - 0 4 0
Клермон2 тайм
Гавр
0 - 1 0 1
Марсель2 тайм
Ланс
2 - 1 2 1
Монпелье2 тайм
Монако
4 - 0 4 0
Нант2 тайм
Реймс
1 - 0 1 0
Ренн2 тайм
Лилль
1 - 1 1 1
Ницца2 тайм
Тулуза
0 - 2 0 2
Брест2 тайм
Метц
0 - 2 0 2
ПСЖ2 тайм
Лион
1 - 1 1 1
Страсбург2 тайм

Адиев: "Ахмату" не хватило эмоций. Я не смог до игры привести игроков в правильное эмоциональное русло

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Главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" в 29-м туре РПЛ (1:5).
Фото: ФК "Ахмат"
"Результат очень тяжелый для нас. Считаю, что команде не хватило эмоций. Что?то делали на футбольном поле, но не делали с той страстью, с которой мы делали до этого. Есть самоуспокоенность в команде. Раз она есть, проблема значит во мне. Я не смог до игры привести футболистов в правильное эмоциональное русло", - сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 19 мая, состоялся матч 29-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Ахмат" принимал на своем поле "Зенит". Игра проходила в Грозном и завершилась крупным поражением хозяев со счетом 1:5. Отметим, что команда Магомеда Адиева ранее одержала пять побед подряд в чемпионате России с общим счетом 11:2. Последнее поражение в РПЛ грозненцы потерпели 13 апреля в 24-м туре, проиграв дома калининградской "Балтике" (1:7).

Магомед Адиев Ахмат Зенит
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