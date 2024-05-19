"Результат очень тяжелый для нас. Считаю, что команде не хватило эмоций. Что?то делали на футбольном поле, но не делали с той страстью, с которой мы делали до этого. Есть самоуспокоенность в команде. Раз она есть, проблема значит во мне. Я не смог до игры привести футболистов в правильное эмоциональное русло", - сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 19 мая, состоялся матч 29-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Ахмат" принимал на своем поле "Зенит". Игра проходила в Грозном и завершилась крупным поражением хозяев со счетом 1:5. Отметим, что команда Магомеда Адиева ранее одержала пять побед подряд в чемпионате России с общим счетом 11:2. Последнее поражение в РПЛ грозненцы потерпели 13 апреля в 24-м туре, проиграв дома калининградской "Балтике" (1:7).
Адиев: "Ахмату" не хватило эмоций. Я не смог до игры привести игроков в правильное эмоциональное русло
Главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" в 29-м туре РПЛ (1:5).
Фото: ФК "Ахмат"