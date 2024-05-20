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Орлов: Абаскаль поступил непорядочно по отношению к Джикии. Если у тебя есть что-то к нему, подойди скажи в глаза

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал бывшего тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля в ситуации с защитником "красно-белых" Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" простился с Джикией. Он хороший парень. На мой взгляд, Абаскаль поступил просто непорядочно по отношению к Георгию. Ну если у тебя есть что-то к нему, подойди скажи в глаза. Если ты считаешь, что он уже не тянет, объясни и выпускай хотя бы на несколько минут. Это очень деликатный момент. С популярным, опытным игроком надо красиво расставаться", - высказался Орлов.

Георгий Джикия провел в текущем сезоне восемь игр в рамках РПЛ, в двух из которых был в запасе. При испанском тренере Гильермо Абаскале капитана "красно-белых" перестал попадать в состав и в заявки на игры. Недавно клуб выступил с заявлением о том, что не будет продлевать контракт с 30-летним защитником. Действующее трудовое соглашение истекает этим маем, по словам агента футболиста Вадима Шпинева, Джикия может продолжить карьеру в одном из московских клубов, контракт практически подписан. Георгий Джикия заявлял, что был готов остаться в команде, если бы от клуба поступило предложение.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Геннадий Орлов Гильермо Абаскаль Георгий Джикия Спартак Нальчик
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