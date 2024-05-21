"Оценка команде за весь сезон по десятибалльной шкале? Я думаю, "семь". Почему? Ну, мы проиграли ключевые матчи – "Балтике" в Кубке России, "Спартаку", "Локомотиву". Я считаю, это ключевые матчи", - цитирует Щетинина "РБ Спорт".
После 29-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя очками. В заключительном туре РПЛ сезона-2023/2024 южане сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".
В текущем сезоне Кирилл Щетинин принял участие в 32-х матчах "Ростова" и отметился в них четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
Полузащитник "Ростова" Щетинин оценил выступление команды в текущем сезоне
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин оценил выступление южан в сезоне-2023/2024.
Фото: ФК "Ростов"