Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин продолжает восстанавливаться после травмы. Как сообщает "СЭ", восстановление идет по плану. Тренерский штаб "бело-голубых" ожидает, что Тюкавин вернется в общую группу в ближайшие дни и сможет принять участие в матче 30-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Напомним, Константин Тюкавин получил травму голеностопа на 90-й минуте матча 29-го тура Премьер-лиги с "Крыльями Советов" (4:1). В текущем сезоне форвард принял участие во всех 29-ти матчах "Динамо" в РПЛ и оформил в них 15+10 по системе гол+пас.
За тур до конца чемпионата "Динамо" с 56-ю очками возглавляет чемпионскую гонку. Для победы в турнире "бело-голубым" достаточно не проиграть на выезде "Краснодару" в матче заключительного 30-го тура РПЛ. Ближайший преследователь, "Зенит", отстает от "Динамо" на 2 очка и в параллельной игре примет дома "Ростов".
"СЭ": возвращение Тюкавина в общую группу "Динамо" ожидается в ближайшие дни. Он может сыграть с "Краснодаром"
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин может успеть восстановиться к матчу 30-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: "СЭ"