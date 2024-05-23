- Не сомневаюсь, что "Зенит" обыграет "Ростов". Но не потому, что "Зенит" такой хороший и непобедимый, а просто "Ростов", не имея шансов ни подняться, ни опуститься, будет уже в отпускном состоянии. Никто убиваться не будет - зачем перед отпуском ноги ломать? Наверное, Карпин ещё и выпустит молодых, чтобы они почувствовали свою силу против "Зенита", - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
В рамках 30 тура Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет на своём поле с "Ростовом". Сине-бело-голубые с 54 очками в 29 матчах занимают перед заключительным туром второе место, и имеют шансы как стать чемпионами, так и опуститься на третью строчку таблицы по итогам сезона. "Ростов" с 43 очками в 29 матчах находится на седьмой позиции и имеет возможность при удачном для себя раскладе подняться на шестое место, а при неудачном - опуститься на девятое.
Кто станет чемпионом, кто вылетит напрямую, кто пойдёт в стыки? Все интриги 30 тура сумасшедшего сезона РПЛ-2023/2024
Червиченко: не сомневаюсь, что "Зенит" обыграет "Ростов". Но не потому, что "Зенит" такой хороший и непобедимый
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал о своих ожиданиях от матча 30 тура РПЛ "Зенит" - "Ростов".
Фото: Sportbox