"Я переживал только за трех своих персональных "болельщиков". Это Ольга Смородская, Андрей Канчельскис и Александр Мостовой. Они очень здорово разбираются в футболе, переживают за наш тренерский штаб. Поэтому нам нужно было обязательно выйти в РПЛ, чтобы они больше не переживали", - цитирует Талалаева "СЭ".
Подмосковные "Химки" под управлением российского тренера Андрея Талалаева досрочно вернулись в РПЛ. После 33-х туров Первой лиги в активе команды 63 очка. За тур до финиша "Химки" возглавляют турнирную таблицу и уже обеспечили себе прямую путевку в Премьер-лигу на будущий сезон.
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в апреле прошлого года назвал назначение Талалаева главным тренером "Химок" "цирком" и "клоунадой", а также предположил, что тренер в ближайшее время будет уволен. В мае 2023-го года экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что Талалаев не сможет вернуть "Химки" в РПЛ, тем более за один сезон.
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой в апреле 2023-го года сопроводил назначение Андрея Талалаева в "Химки" комментарием о том, что тренер поменял три команды за год, но провалился везде.
Талалаев - о выходе "Химок" в РПЛ: переживал за трех персональных "болельщиков" - Смородская, Канчельскис и Мостовой
Наставник "Химок" Андрей Талалаев высказался о возвращении своей команды в РПЛ в будущем сезоне.
Фото: официальный сайт ФК "Химки"