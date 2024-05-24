35-летний форвард не полетел в Калининград из-за болезни. Действующее соглашение Артема Дзюбы с "железнодорожниками" истекает сразу после окончания сезона.
Встреча "Балтики" и "Локомотива" пройдет завтра, 25 мая, на стадионе "Ростех Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
По информации СМИ, Дзюба может продолжить карьеру в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2,8 миллиона евро, в текущем сезоне нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.
Источник: Sport24
СМИ: Дзюба не сыграет за "Локомотив" в последней игре сезона
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба не полетел с командой в Калининград на последний матч сезона против "Балтики".
Фото: ФК "Локомотив"