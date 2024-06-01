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"Оренбург" выкупил нападающего Джастина Куэро

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил, что клуб выкупил у эквадорского "Индепендьенте дель Валье" права на нападающего Джастина Куэро.
Фото: ФК "Оренбург"
"Джастин Куэро, который сезон отыграл в аренде в "Оренбурге", — полноценно игрок нашего клуба. Он с нами еще на два года", - цитирует Андреева Sport24.

Джастин Куэро перешёл в "Оренбург" из эквадорского "Индепендьенте дель Вале" на правах аренды летом 2023 года. Нападающий в завершившемся сезоне провёл 21 матч и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 500 тысяч евро. Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 31 очко.

Оренбург Российские трансферы Дмитрий Андреев
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