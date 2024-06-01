"Ничего особенного не почувствовал - я же все-таки не болельщик, каких-то диких эмоций у меня уже давным-давно нет. Разочарования как такового тоже нет. Единственное, что появилась определенная задумчивость, потому что в следующем сезоне у меня однозначно будет чуть поменьше работы", - цитирует Аболина "РБ Спорт".
Сегодня, 1-го июня, екатеринбургский "Урал" одержал победу над тольяттинским "Акроном" во втором переходном матче со счётом 2:1, однако этого не хватило для сохранения прописки в РПЛ, так как в первой встрече "Акрон" одержал победу со счётом 2:0. Тольяттинский клуб впервые за свою историю сыграет в Российской премьер-лиге. Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 "шмели" заняли четырнадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 30 очков в 30-ти встречах.
После поражения в первом переходном матче со счётом 0:2 руководство "Урала" объявило об отставке с поста главного тренера Виктора Гончаренко - временно исполняющим обязанности главного тренера стал Евгений Аверьянов.
Аболин - о вылете "Урала": появилась мысль, что в следующем сезоне у меня однозначно будет чуть поменьше работы
Спортивный комментатор Борис Аболин высказался о вылете "Урала" из РПЛ.
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