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Силкин: Тюкавин зависимый. Если он посчитает, что сможет спокойно встроиться в любую другую команду, то ошибётся

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Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о возможном трансфере в другой клуб нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
- Готов ли Тюкавин к переходу в европейский клуб? Он футболист зависимый. Если вдруг Костя посчитает, что сможет спокойно встроиться в любую другую команду, то ошибётся. Хотя на него это не похоже, у него всё нормально с головой, - приводит слова Силкина Metaratings.ru.

21-летний нападающий Константин Тюкавин является воспитанником клубной академии московского "Динамо" и всю свою карьеру выступает за бело-голубых. В сезоне-2023/2024 форвард провёл за столичный клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и выполнил 10 результативных передач, а также вошёл в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги с 15 голами.

Динамо Константин Тюкавин Сергей Силкин Российские трансферы
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