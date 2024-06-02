- Готов ли Тюкавин к переходу в европейский клуб? Он футболист зависимый. Если вдруг Костя посчитает, что сможет спокойно встроиться в любую другую команду, то ошибётся. Хотя на него это не похоже, у него всё нормально с головой, - приводит слова Силкина Metaratings.ru.
21-летний нападающий Константин Тюкавин является воспитанником клубной академии московского "Динамо" и всю свою карьеру выступает за бело-голубых. В сезоне-2023/2024 форвард провёл за столичный клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и выполнил 10 результативных передач, а также вошёл в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги с 15 голами.
Силкин: Тюкавин зависимый. Если он посчитает, что сможет спокойно встроиться в любую другую команду, то ошибётся
Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о возможном трансфере в другой клуб нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"