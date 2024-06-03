"Тренеры меняются регулярно, поэтому… Кого назначили, того назначили. Сможет ли Станкович привести "красно-белых" к чемпионству? По большому счету, нет. Я же не знаю, как он тренирует, как осуществляет с командой какую-то свою политику", - приводит слова Филимонова "РБ Спорт".
Сербский специалист Деян Станкович станет главным тренером московского "Спартака" в новом сезоне. Ранее экс-футболист миланского "Интера" возглавлял сербскую "Црвену Звезду", венгерский "Ференцварош" и "Сампдорию" из Италии. Сезон 2023/24 "красно-белые" завершали под управлением боснийца Владимира Слишковича, который руководил командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
В середине апреля "Спартак" объявил об увольнении с поста главного тренера испанского специалиста Гильермо Абаскаля, с которым начинали минувший сезон.
Филимонов: сможет ли Станкович привести "Спартак" к чемпионству? Нет. Я же не знаю, как он тренирует
Экс-вратарь сборной России Александр Филимонов прокомментировал назначение Деяна Станковича главным тренером "Спартака".
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