"Кричу ли я в раздевалке? Нет. Я строго поглядываю. Один раз только Полкана спустил, как я это называю. После матча в Катаре. Хорошо, что бутылки были пластмассовые", - сказал Черчесов.
В 2016 году сборная России уступила в товарищеском матче с национальной командой Катара (2:1). Черчесов был главным тренером сборной России во время проведения домашнего чемпионата мира. Россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Недавно Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана, до этого он успешно тренировал венгерский "Ференцварош", дважды победив в чемпионате Венгрии и выиграв один национальный Кубок.
Источник: "Матч ТВ"
Черчесов: кричу ли я в раздевалке? Нет. Я строго поглядываю
Российский тренер Станислав Черчесов рассказал о своих методах работы с футболистами в раздевалке.
Фото: РФС