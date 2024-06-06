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Черчесов: кричу ли я в раздевалке? Нет. Я строго поглядываю

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Российский тренер Станислав Черчесов рассказал о своих методах работы с футболистами в раздевалке.
Фото: РФС
"Кричу ли я в раздевалке? Нет. Я строго поглядываю. Один раз только Полкана спустил, как я это называю. После матча в Катаре. Хорошо, что бутылки были пластмассовые", - сказал Черчесов.

В 2016 году сборная России уступила в товарищеском матче с национальной командой Катара (2:1). Черчесов был главным тренером сборной России во время проведения домашнего чемпионата мира. Россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Недавно Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана, до этого он успешно тренировал венгерский "Ференцварош", дважды победив в чемпионате Венгрии и выиграв один национальный Кубок.

Источник: "Матч ТВ"

Станислав Черчесов
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