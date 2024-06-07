"Это было избиение. Когда посмотрел первые минут 5 понял, если наши сейчас забьют, то будет крупный счет. Во втором тайме особого интереса смотреть игру не было, так как уже понимал, 3:0 точно будет", - цитирует Мостового "СЭ".
Сегодня, 7-го июня, сборная России одержала гостевую победу над Белоруссией со счётом 4:0. Забитыми мячами отличились: Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов, оформивший дубль. Напомним, что в марте национальная команда России одержала домашнюю разгромную победу над сборной Сербии со счётом 4:0. 25-го марта команда Валерия Карпина должна была провести домашний матч с Парагваем, однако он отменился из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России может провести ещё один матч с Белоруссией.
Мостовой - о победе России над Белоруссией: это было избиение
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о победе национальной команды России над Белоруссией.
Фото: "СЭ"