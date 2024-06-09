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Шатов: пополню тренерский штаб “Урала”? У меня нет такой информации

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Бывший полузащитник “Урала” Олег Шатов отреагировал на слухи о том, что он может войти в тренерский штаб клуба из Екатеринбурга.
Фото: ФК "Урал"
– У меня нет такой информации. Сейчас ничего вам не могу сказать. Со мной никто по этому поводу не связывался.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Олег Шатов может войти в тренерский штаб екатеринбургского “Урала” в следующем сезоне. Об этом сообщало издание Metaratings.

Напомним, по итогам прошлого сезона “Урал” вылетел из РПЛ в Первую лигу. При этом с поста главного тренера команды был уволен Виктор Гончаренко.

Источник: “СЭ”

Олег Шатов Урал
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