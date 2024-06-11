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В "Дженоа" отреагировали на слухи об интересе к полузащитнику "Краснодара" Сперцяну

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Спортивный директор "Дженоа" Марко Оттолини высказался о полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"
"У нас нет интереса к Эдуарду Сперцяну", - цитирует Оттолини Sport24.

В сезоне-2023/2024 Эдуард Сперцян провёл за "Краснодар" во всех турнирах 33 встречи и записал на свой счёт одиннадцать забитых мячей и семь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Дженоа Краснодар Эдуард Сперцян
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