"У нас нет интереса к Эдуарду Сперцяну", - цитирует Оттолини Sport24.
В сезоне-2023/2024 Эдуард Сперцян провёл за "Краснодар" во всех турнирах 33 встречи и записал на свой счёт одиннадцать забитых мячей и семь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В "Дженоа" отреагировали на слухи об интересе к полузащитнику "Краснодара" Сперцяну
Спортивный директор "Дженоа" Марко Оттолини высказался о полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"